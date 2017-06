MotoGP | Assen, Qualifiche: Crutchlow, ”Non è andata come mi aspettavo”

di Roberto Valenti

Terza fila per Cal Crutchlow sulla pista di Assen che oggi è stata “flagellata” dal maltempo tipico della zona. Il pilota dell’Isola di Man aveva segnato il quinto tempo ieri e il target era quello di mantenere la posizione o addirittura migliorarsi in vista dei 26 giri di domani. Ma stavolta Crutchlow non è riuscito a combinare il pacchetto moto + gomme sul bagnato e si è dovuto “accontentare” dell’ottavo posto sulla griglia di partenza.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “Siamo “sopravvissuti” alle qualifiche di oggi che, senza dubbio, non sono andate come mi aspettavo perchè la pista era in pessime condizioni. Ma devo fare i complimenti ai miei avversari lì in prima fila perchè hanno lavorato bene. Io non ho trovato la combinazione giusta in queste condizioni anche se lo scorso anno ho vinto la mia prima gara sul bagnato. Sull’asciutto mi sento più competitivo ma vediamo che cosa succederà domani perché qui il meteo è un’incognita”.

Foto: A.Farinelli

24th giugno, 2017

