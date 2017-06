MotoGP Assen: Prima pole in carriera per Zarco, strepitoso Petrucci 3° seguito da Rossi

di Alessio Brunori

Gp Olanda MotoGP Qualifiche – La pole position del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP (sessione disputata con pneumatici rain) è andata al rookie Johann Zarco, che alla sua ottava gara nella Top Class, centra la prima partenza al “palo”.

Il pilota del Team Monster Yamaha Tech3 ha fermato il cronometro sul tempo di 1:46.141, crono che gli ha permesso di battere per soli 0.065s il campione in carica Marc Marquez.

Dalla prima fila partirà anche Danilo Petrucci, che aveva assaporato anche la pole, ma che alla fine si è dovuto arrendere al francese e allo spagnolo. Il rider ternano del Team Pramac centra comunque una prima fila molto importante in ottica gara.

Aprirà la seconda fila Valentino Rossi, staccato dalla pole di 0.564s. Il campione della Yamaha ha dimostrato un ottimo feeling anche sul bagnato e domani in gara dovrebbe essere tra i protagonisti. Ottima anche la qualifica di Scott Redding, quinto nonostante una scivolata. Il pilota del Pramac Racing (che mette due piloti nelle prime due file) è davanti al rookie Jonas Folger, team-mate di Zarco.

Terza fila per la Ducati di Alvaro Bautista, per la Honda di Cal Crutchlow e per la Ducati di Andrea Dovizioso, scivolato nel momento “clou” delle prove, una scivolata che non gli ha permesso di lottare per la pole, soprattutto perchè il feeling con la seconda moto non era lo stesso di quella con cui era caduto.

Chi paga in maniera pesante il meteo è Maverick Vinales, ieri il più veloce sull’asciutto e solamente undicesimo a 2.125 dalla vetta. A fargli compagnia Sam Lowes (decimo) e Dani Pedrosa (dodicesimo). Per il leader del mondiale una gara che si presenta tutta in salita.

Capitolo Jorge Lorenzo

Una menzione a parte (purtroppo per lui e per la Ducati negativa) merita Jorge Lorenzo, che dopo la bella rimonta di Barcellona, dove aveva chiuso quarto, ha ottenuto solamente il ventunesimo tempo. Un pò poco per un cinque volte campione del mondo, che soldi a parte (e in Ducati lo hanno ricoperto d’oro pur di averlo), deve dimostrare di essere capace di guidare una moto che ha vinto gli ultimi due Gran Premi con il team-mate Andrea Dovizioso e che oggi ha centrato la prima fila con Danilo Petrucci. E’ vero che la pioggia ed Assen rievocano brutti ricordi, come la frattura della clavicola del 2013, ma questo non può bastare a giustificare questa prestazione. Saremmo felici ovviamente di essere smentiti, nulla contro Lorenzo, ma un pilota del suo calibro non può permettersi certe performance.

