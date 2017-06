MotoGP Assen: Pedrosa partirà 9°, “Era impossibile correre normalmente oggi”

di Gianluca Rizzo

Gp Assen MotoGP Honda HRC Qualifiche – Sessione sotto tono per Dani Pedrosa, quella delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, chiusa con il 9° tempo.

Il pilota HRC, per tutto il turno, non è mai riuscito ad essere veramente competitivo, chiudendo con il nono tempo.

Il problema principale per lo spagnolo, come per tutte le Honda, era la mancanza di grip.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Era impossibile correre normalmente oggi, poiché non ho potuto mettere in temperatura i pneumatici, specialmente nel posteriore e soprattutto nel pieno bagnato. Non ho avuto alcun grip; i pneumatici erano troppo duri per me. Abbiamo provato tutto sulla moto, tutto sui pneumatici, tutto in pista, ma purtroppo non c’era niente da fare. Per domani naturalmente dobbiamo adattarci alla situazione, che non è la cosa migliore per me su questa pista, ma cercherò di concentrarmi sulla gara e fare il più possibile “.

