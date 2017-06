MotoGP Assen, FP4: Zarco fa suo un turno caratterizzato dal meteo

di Alessio Brunori

Gp Olanda MotoGP Prove Libere 4 – Le Free Practice 4 della classe MotoGP ad Assen hanno visto i piloti scendere in pista con pneumatici rain, ma un pallido sole, uscito alla fine delle qualifiche della Moto3 (pole di Jorge Martin con Bulega in prima fila), ha fatto si che tutti tornassero immediatamente ai box per aspettare che la traiettorie della pista si asciugassero del tutto.

Tra i più attivi nei primissimi minuti Johann Zarco e Jorge Lorenzo, che hanno percorso qualche giro in più degli altri prima di rientrare ai box.

Il meteo è stato però ancora protagonista, con una leggera pioggia che ha fatto si che i piloti, con gomme slick e moto con setup da asciutto, venissero ancora una volta “stoppati”, per un inizio di sessione da “incubo”.

La pioggia l’ha fatta poi da padrona e i piloti sono scesi in pista con le rain, in un turno che ricordiamo non vale per l’accesso alle qualifiche, ma che i piloti solitamente utilizzano per gli ultimi aggiustamenti.

Alla fine il più veloce è stato Johann Zarco, che nei primi giri aveva fermato il cronometro sul tempo di 1:44.925. Alle sue spalle staccato di 0.211s Jorge Lorenzo.

Distacchi poi abissali per chi non aveva girato ad inizio turno, con Alvaro Bautista terzo a 2.558. Seguono Jack Miller, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Marc Marquez, Danilo Petrucci, Scott Redding e Pol Espargarò.

A breve le Q1, che potete seguire in diretta cliccando qui.

24th giugno, 2017

Tag:Aleix Espargaro, Alex Rins, Alvaro Bautista, Andrea Dovizioso, Andrea Iannone, Assen FP4, Bradley Smith, Cal Crutchlow, Dani Pedrosa, Danilo Petrucci, Gp Assen, GP Assen MotoGP, gp Assen MotoGP FP4, gp Assen MotoGP Prove Libere 4, Gp Olanda, Gp Olanda MotoGP, gp Olanda MotoGP FP4, gp Olanda Motogp Prove Libere, gp Olanda MotoGP Prove Libere 4, Hector Barbera, Jack Miller, Johann Zarco, Jonas Folger, Jorge Lorenzo, Karel Abraham, Loris Baz, Marc Marquez, Maverick Viñales, MotoGP, Motomondiale, Motomondiale 2017, Olanda FP4, Pol Espargaro, Sam Lowes, Scott Redding, Tito Rabat, Valentino Rossi