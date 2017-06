Moto3 Assen QP, Bulega: “Sarà importante la partenza”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Assen QP 2017 – Buona prestazione per il pilota dello Sky Racing Team VR46, Nicolò Bulega, che ha conquistato la prima fila; Andrea Migno in difficoltà.

In una sessione condizionata dalla pioggia incessante, il giovane talento dello Sky Racing Team VR46 è riuscito a trovare un ottimo feeling con la sua Kalex, conquistando la terza posizione:

“All’inizio della qualifica ho cercato di imporre subito il mio ritmo per prendere confidenza in queste condizioni, ho segnato un buon tempo, ma ho continuato a spingere. Più l’asfalto si asciugava, più cercavo di tirare, più mi sembrava di guidare sul sapone. Una situazione davvero particolare da gestire e, di fatto, ho centrato questa prima fila proprio nelle fasi preliminari del turno. Domani sarà una gara sull’asciutto, con condizioni molto simili a quelle di ieri e dobbiamo quindi rimetterci subito al lavoro. Per me, che fatico in partenza, è sempre importante scattare a ridosso dei primissimi per rimanere nel gruppo di testa”.

Qualifica molto difficile per Andrea Migno che non ha potuto fare meglio della 27esima posizione:

“Ho faticato per tutto il turno, non sono riuscito a trovare feeling alla guida e il meteo ha complicato ulteriormente le cose. Domani ci sarà il sole, ieri abbiamo sofferto in queste condizioni, dobbiamo quindi tornare ad analizzare i dati per trovare una soluzione per il warm up”.

24th giugno, 2017

