Moto2 Assen QP: Morbidelli, “E’ ora di tornare a lottare per la vittoria

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Assen QP 2017 – Il pilota del team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, scatterà dalla pole position, con l’obiettivo di tornare a vincere.

La promozione in MotoGP ha dato la giusta carica a Franco che oggi ha ottenuto la sesta pole position. Dopo le brillanti sessioni di ieri in condizioni di asciutto, oggi con la pioggia ha trovato un ottimo feeling già nelle FP3, confermandosi poi nel pomeriggio. Per domani l’obiettivo è di tornare a lottare per la vittoria:

“All’inizio del turno è stato molto difficile perché non eri sicuro fin dove potevi spingere perché c’erano alcune parti della pista ancora umide. Ho trovato un buon passo ma poi c’è stata la brutta caduta di Baldassarri e devo ammettere che è stato difficile vedere le immagini e mantenere la concentrazione quando è ripartita la sessione. Sono riuscito a trovare il ritmo e sono contento di aver ottenuto la pole position. Sarà una gara difficile ma sono fiducioso di poter lottare per la vittoria. Le ultime due gare non sono andate secondo i piani ma sono rimasto calmo e ora mi sento più competitivo: è ora di tornare a lottare per la vittoria”.

24th giugno, 2017

Tag:Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, Gp Assen, Moto2, Motomondiale 2017