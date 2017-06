Moto2 Assen QP: Marini, “Auguro una veloce guarigione a Lorenzo”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Assen QP 2017 – Dopo il grande spavento per la caduta di Lorenzo Baldassarri, non era facile ritrovare la concentrazione per affrontare la qualifica; tuttavia, Luca Marini ha ottenuto un buon quattordicesimo posto.

La qualifica della Moto2 è stata condizionata dalle condizioni meteo: dopo una prima parte con la pista bagnata, nelle fasi finali si è asciugata, permettendo a Luca di chiudere in quattordicesima posizione:

“Prima di tutto mi dispiace molto per quanto è successo a Lorenzo e gli auguro una veloce guarigione. Non è stato un turno di qualifiche facile per me se devo essere onesto, non ero al 100% con l’assetto della mia moto e questo ha complicato un po’ le cose. Sarebbe bastato qualche decimo di secondo in meno per cambiare completamente la mia posizione sullo schieramento quindi, devo ammetterlo, non sono felicissimo per il mio risultato finale. Comunque ho un buon ritmo in previsione della gara e per domani abbiamo in programma di provare alcune modifiche sulla moto che credo porteranno a un importante miglioramento. La partenza sarà fondamentale e spero di potere portare a casa il maggior numero di punti possibile”.

Tag:Forward Racing Team, Gp Assen, Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Moto2, Motomondiale 2017