MotoGP Assen: Pedrosa solo 9° dopo le libere, “L’obiettivo principale era di entrare nella top 10”

di Gianluca Rizzo

Gp Assen MotoGP Honda HRC Day 1 – Dani Pedrosa non è andato oltre la nona posizione nella prima giornata di libere ad Assen.

Le condizioni climatiche hanno costretto il pilota Honda a rimandare alcuni test, obbligandolo a concentrarsi sul giro secco per entrare nei dieci. La cosa fondamentale, dice lo spagnolo, sarà riuscire ad avere un buon feeling sia sull’asciutto che sul bagnato, perché qui le condizioni cambiano molto rapidamente e non si può mai sapere come sarà la gara.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Oggi abbiamo provato diversi pneumatici e non molto altro. In realtà avevamo un setup per questa pista che abbiamo programmato di testare, ma con il tempo così mutevole e la previsione non buona per il domani, l’obiettivo principale è diventato di cercare di essere veloce e entrare nella top 10. Siamo stati in grado di raggiungere questo, migliorando un po’ di giro in giro, anche se non tanto quanto ci sarebbe piaciuto. Comunque, se domani piove, dobbiamo solo concentrarci per avere una buona sensazione sul bagnato e prepararci per qualifiche, non importa quali condizioni avremo nel pomeriggio “.

23rd giugno, 2017

