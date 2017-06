MotoGP | Assen, Libere: Iannone, ”Abbiamo lavorato sul grip”

di Roberto Valenti

Diciassettesimo posto per Andrea Iannone nelle prove libere del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del mondiale MotoGP 2017. L’italiano della Suzuki ha lavorato sul grip della GSX-RR, trovando un buon punto di partenza per le sessioni di domani. L’obiettivo sarà migliorare il tempo sul giro per evitare il taglio dalla Q1.

Ecco le parole di Andrea Iannone: “Questa mattina è stato positivo; Ho avuto un buon feeling ed ho potuto spingere di più. Nel pomeriggio abbiamo deciso di iniziare con la stessa configurazion. Poi ho cercato di uscire con un’altra configurazione della GSX-RR, ma purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico che ha fermato la moto nel mio secondo giro, quindi sono dovuto tornare alla configurazione standard. Questo mi ha impedito di migliorare il tempo sul giro. Domani mattina bisognerà continuare a lavorare”.

23rd giugno, 2017

