MotoGP | Assen, Libere: Crutchlow, ”Nuova carena? Aspetti positivi e negativi”

di Roberto Valenti

MotoGP | Assen, LCR Honda – Giornata dedicata alle novità per il team LCR sul tracciato di Assen. Cal Crutchlow ha testato una nuova carena sul TT, valutando attentamente tutte le differenze rispetto alla vecchia configurazione usata a Barcellona. La pioggia caduta nel pomeriggio non ha permesso alla squadra di continuare il lavoro di sviluppo della mattina, ma il passo messo in mostra con le mescole più dure ha comunque convinto tutti i tecnici del team.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “Abbiamo provato la carena a Barcellona e sappiamo che ci sono degli aspetti positivi, perciò volevamo valutarla anche qui. Ci sono lati positivi e negativi ad usarla qui, non so se continueremo ad usarla, ma siamo felici di ciò che abbiamo fatto oggi. Ovviamente la seconda sessione è stata un po’ strana perché ha iniziato a piovere a metà, avremmo potuto farcela con qualche giro in più testando lo pneumatico medio. Volevo anche provare lo pneumatico duro, ma non ne abbiamo avuta l’opportunità. Domani penso che sarà una giornata complessa, ma vedremo cosa potremo fare domenica”.

Foto: A.Farinelli

23rd giugno, 2017

