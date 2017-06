MotoGP Assen: Dovizioso perde olio in pista, prime libere sospese

di Gianluca Rizzo

Gp Olanda MotoGP Sessione Libere 1 – Sono in corso in questi minuti le prove libere dalla MotoGP ad Assen. Dopo la Moto3 è stato il turno della MotoGP, interrotta dopo pochi minuti a causa di una perdita d’olio sulla moto di Andrea Dovizioso.

Not a great start to the day for @DucatiMotor! 😣#AD04 had issues with his GP17 before the flag came out!#DutchGP pic.twitter.com/2K0yTE7d4r — MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) June 23, 2017

Dopo neanche 10 minuti dall’inizio della sessione, una rottura sulla Desmosedici del forlivese lo ha costretto a parcheggiare la moto nelle vie di fuga. Purtroppo prima di riuscire a uscire dalla traiettoria, la GP17 ha perso una grande quantità d’olio che ha causato la caduta di Jorge Lorenzo e di Jonas Folger, e successivamente la bandiera rossa. Cadute senza conseguenze per il maiorchino e per il tedesco del team Tech3.

Looks like it may have been oil spilled from #AD04's bike that has caused the red flag 🚩#DutchGP pic.twitter.com/Bgc9NTp8Ya — MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) June 23, 2017

In questi minuti la sessione è ripartita.

A causa dei ritardi causati dalla sospensione delle attività per circa mezz’ora, cambiano gli orari delle prossime sessioni di libere.

La FP1 della Moto2 partirà alle 11:20. Mentre le FP2 slittano tutte, di seguito i nuovi orari:

FP2 Moto3 13:25

FP2 MotoGP 14:15

FP2 Moto2 15:10

23rd giugno, 2017

