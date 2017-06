MotoGP Assen Day 1: Rossi, “Con il nuovo telaio mi trovo meglio”

di Alessio Brunori

Gp Assen MotoGP Yamaha Day 1 – Valentino Rossi ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP in sesta posizione. Il centauro della Yamaha ha fatto prove comparative tra il vecchio e il nuovo telaio, soprattutto nelle Free Practice 1, dicendosi abbastanza soddisfatto. L’essere entrato nell Top Ten è molto importante, soprattutto guardando alle previsioni meteo, che non promettono nulla di buono per domani.

“E’ stata una giornata abbastanza positiva perché questa mattina ero nella Top Five e oggi pomeriggio ho chiuso sesto. Mi sono trovato bene con la moto, siamo riusciti a fare due turni con il telaio nuovo e siamo stati molto fortunati, perché abbiamo avuto due sessioni asciutte e ad Assen non è sempre così scontato. Confermo che mi trovo meglio con il nuovo telaio e continuerò ad usare questo; purtroppo ne abbiamo solo uno, quindi sarà difficile da gestire, ma ci proveremo. Possiamo ancora migliorare nella parte veloce, perchè ho un pò di chattering e il bilanciamento non è il massimo. Poi c’è da fare la scelta delle gomme, ma come inizio non è andata male.”

Quest’anno sembra esserci molto equilibrio, anche qui le gomme saranno protagoniste?

“Questa è una pista dove solitamente le Michelin vanno bene e quindi ci dovrebbero essere meno differenza tra un pilota ed un altro e una moto ed un’altra. Il problema solitamente si evidenzia quando ci sono problemi di gomme, ma oggi sono andate bene. Vinales oggi comunque non è andato forte solo sul giro “secco” ma anche sul passo, ha girato in 34’0 e 34’1 ed è stato il più veloce. Spero di riuscire a migliorare il bilanciamento della moto per essere da podio domenica. D’altra parte sarà importante provare questo nuovo telaio sul bagnato.”

Cosa cambia con questo nuovo telaio e c’è rammarico perchè non è arrivato prima?

“Riesco a guidare meglio la moto, faccio meno fatica e mi diverto di più e quando è così riesco ad andare un pò più forte. C’è rammarico perchè in piste come Jerez, Le Mans, Mugello e Barcellona si doveva fare meglio, ma ora conto poco, ormai è andata così.”

Sono passate 18 gare dall’ultima vittoria, questa cosa ti pesa?

“Naturalmente non vincere mi dispiace molto, ma mi cambia poco, cerco sempre di essere concentrato al 100%. Questa è una pista “buona”, mi piacerebbe molto domenica fare il podio e lottare per la vittoria.”

Secondo te Andrea Dovizioso può lottare realmente per il titolo?

“Già dallo scorso anno ha fatto un lavoro egregio, ma quest’anno è più forte. Se vinci due gare di fila vuol dire che sei forte ed è in lizza per il campionato come tutti gli altri.”

