Moto3 Preview Assen: Canet rinnova con Estrella Galicia 0.0 per il 2018

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview Assen – Il pilota valenciano continuerà anche il prossimo anno con il team Estrella Galicia 0.0 nella categoria Moto3.

Aron Canet ha iniziato a far parte del progetto Estrella Galicia 0.0 nel 2015 nel campionato CEV correndo per lo Junior Team; l’anno seguente, ha concluso in terza posizione il campionato CEV Repsol. Nell’anno del debutto nel motomondiale, ha ottenuto il primo podio in Australia. Quest’anno ha iniziato a lottare sempre per la top 3 e al momento è terzo nella classifica mondiale.

“Rinnovare il contratto con Estrella Galicia 0.0 mi dà molta soddisfazione perché significa che hanno fiducia in me e che farò parte di questa famiglia per un altro anno. Questo è molto importante per proseguire il mio progetto di formazione, perché ho ancora molte cose da imparare. Ho una grande opportunità per crescere ancora come pilota ed il mio obiettivo è quello di continuare a lavorare intensamente con il mio team come abbiamo fatto finora”.

23rd giugno, 2017

Tag:Aron Canet, estrella galicia 0.0, Gp Assen, Moto3, Motomondiale 2017