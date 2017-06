Moto3 Assen, Day 1: giornata difficile per lo Sky Racing Team VR46

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Assen Day 1 – I piloti dello Sky Racing Team VR46 Andrea Migno e Nicolò Bulega, hanno concluso la prima giornata di prove libere con il 25esimo e il 21esimo tempo.

Andrea ha dichiarato di aver fatto fatica a stare con i piloti più forti e spera di poter fare un buon lavoro per migliorare il setup:

“Sono state due sessioni particolarmente difficili: abbiamo sofferto in entrambi i turni e non siamo riusciti a stare con il gruppo dei più forti. Ho davvero poca confidenza sul davanti e questo non mi permette di governare la moto come vorrei. Dobbiamo analizzare i dati e tornare al lavoro sul set up”.

Sono state due sessioni complicate anche per Nicolò Bulega che ha lamentato un calo di velocità:

“Non è stato l’avvio che speravo per questo weekend: perdiamo qualcosa in termini di velocità rispetto agli altri e dobbiamo continuare a lavorare sulla messa a punto. Dobbiamo sfruttare al meglio queste ore che ci separano dalla qualifica per trovare un buon compromesso alla guida”.

23rd giugno, 2017

