Moto2 Assen, FP1: Luthi al comando, bene Morbidelli e Baldassarri

di Alessio Brunori

Gp Olanda Moto2 Prove Libere 1 – Thomas Luthi è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda classe Moto2.

Il rider svizzero ha portato la sua Kalex davanti a tutti con il crono di 1:38.492, crono che gli ha permesso di battere di 0.245s il giapponese Takaaki Nakagami.

Terzo tempo per la KTM (anche se le moto sono tutte motorizzate Honda) di Miguel Oliveira, che ha preceduto la Suter del tedesco Marcel Schrotter e il leader della classifica iridata Franco Morbidelli.

Il rider del Team Estrella Galicia, da noi intervistato in esclusiva a Barcellona (clicca qui per leggere l’intervista) è davanti al connazionale Lorenzo Baldassarri, in sella alla Kalex del Forward Racing.

Chiudono la Top Ten Axel Pons (Rw Racing Gp), Alex Marquez (Eg 0,0 Marc Vds), Xavier Simeon (Tasca Racing Scuderia Moto2) e Hafizh Syahrin (Petronas Raceline Malaysia), tutti su Kalex.

Il vincitore del Mugello Mattia Pasini è undicesimo, mentre Luca Marini, che non aveva corso a Barcellona per problemi fisici è quindicesimo.

Diciassettesimo tempo per il rookie Francesco Bagnaia (clicca qui per leggere la nostra intervista esclusiva), fresco di rinnovo contrattuale e scivolato senza conseguenze.

Simone Corsi con la Speed Up è ventiduesimo, mentre Andrea Locatelli e Stefano Manzi occupano rispettivamente la venticinquesima e ventottesima posizione.

23rd giugno, 2017

