Superbike, Pirelli Riviera di Rimini Round, Gara2: ancora un podio per Rea

di Michela Alitta

E’ stato un weekend complicato per Jonathan Rea quello disputato al Misano World Circuit Marco Simoncelli, il settimo della stagione, nonostante i risultati parlino di due podi: un terzo posto al sabato e la seconda posizione nella seconda manche.

In Gara1 è stato involontario protagonista nell’incidente di Chaz Davies: il pilota Ducati, a poche curve dalla bandiera a scacchi, ha perso improvvisamente l’anteriore mentre era al comando e purtroppo Rea non ha potuto fare nulla per evitare di colpirlo.

Fortunatamente l’impatto non è stato dei più terribili e Davies è stato dimesso dall’ospedale di Rimini già nella serata di sabato con “solo” una lesione del processo trasverso della terza vertebra lombare e una contusione al pollice sinistro.

Rea dal canto suo, con un balzo felino, è riuscito a risalire in sella alla sua Ninja e a tagliare il traguardo in terza posizione, dietro al compagno di team Tom Sykes e a Alex Lowes.

Nel giro d’onore si è precipitato nel punto in cui Davies stava ricevendo i primi soccorsi per sincerarsi delle condizioni del collega, che avevano la priorità rispetto al risultato della pista.

In Gara 2 invece si è dovuto arrendere a Marco Melandri, imprendibile con la sua Ducati Panigale, e “accontentarsi” del secondo posto.

Dopo sette round, Jonathan Rea comanda sempre la classifica generale con 246 punti, 50 in più del compagno di team Tom Sykes.

“Sono davvero soddisfatto con i risultati oggi, ma purtroppo non abbiamo potuto lottare per la vittoria perché sentivo che eravamo un po’ in affanno con la gomma posteriore che era completamente fuori equilibrio ” ha detto Jonathan Rea – “Stavo avendo un sacco di vibrazione ed era davvero difficile da gestire. Mi sono concentrato sul tentativo di passare Tom per molti giri e quando ci sono riusciti, ho provato a dare la caccia a Torres al secondo posto ma, purtroppo per lui, ha avuto un problema e non è riuscito a terminare la gara. Dobbiamo essere molto soddisfatti del risultato ma dobbiamo anche capire esattamente perché abbiamo faticato di più oggi. Ieri mi sentivo molto meglio sulla moto, ma il set-up era praticamente lo stesso. Nella classifica del campionato siamo in una buona posizione in questo momento. Vorrei anche che Chaz Davies una pronta guarigione”.

22nd giugno, 2017

Tag:campionato mondiale motul fim sbk 2017, Chaz Davies, geico us round, Geico US Round 2017, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team, Laguna Seca, Misano World Circuit Marco Simoncelli, Pirelli Riviera di Rimini Round, pirelli riviera di rimini round 2017, pirelli riviera di rimini round gara1, Pirelli Riviera di Rimini Round Gara2, Sbk, Tom Sykes, Wsbk