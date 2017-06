MotoGP Assen, Conferenza Stampa: Marquez, “Assen mi piace, qui possiamo essere vicini”

di Gianluca Rizzo

Gp Olanda MotoGP Conferenza stampa – Marc Marquez, reduce dal secondo posto del Gran Premio di Barcellona, vede in maniera molto positiva il prossimo Gp in Olanda.

Lo spagnolo della Honda, in conferenza stampa, è sembrato molto fiducioso sostenendo che nonostante la forza di Ducati e Yamaha qui le HRC se la possono giocare. Tutto questo sempre sotto l’incognita del meteo che potrebbe stravolgere i valori in campo.

Queste le parole di Marc Marquez: “E’ stato un week end difficile quello di Barcellona ma siamo riusciti a chiudere bene. Abbiamo migliorato il nostro passo e mi sentivo a mio agio. Attendiamo questo week end con impazienza e cercheremo di trovare la stabilità che fino ad ora non abbiamo trovato. Assen è un circuito che mi piace molto, con questo motore possiamo essere più vicini. Sappiamo che Yamaha e Ducati qui sono molto forti sull’asciutto, vediamo che succede. Il meteo è sempre un punto interrogativo e dovremo adeguarci.”

E’ di ieri la notizia del rinnovo del contratto di Cal Crutchlow, direttamente con HRC. Nonostante i due corrano in team diversi, quello del britannico fa riferimento diretto alla casa madre aiutando nello sviluppo della moto. A riguardo il campione del mondo in carica ha detto : “E’ una buona notizia il rinnovo di Cal, perché ha corso con moto diverse e ha dato sempre informazioni utili. Spesso ci troviamo allineati sui commenti e abbiamo stili di guida simili. Lavora bene e abbiamo cercato di costruire il pacchetto migliore per il futuro.”

