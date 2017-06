MotoGP Assen, Conferenza Stampa: Lorenzo, “Mi godo il momento anche se i risultati non sono dei migliori”

di Gianluca Rizzo

Gp Olanda MotoGP Conferenza stampa – Alla consueta conferenza stampa che precede il Gran Premio d’Olanda, era presente Jorge Lorenzo.

Il maiorchino, reduce dal quarto posto di Barcellona seconda migliore prestazione stagionale, è soddisfatto dei progressi che sta facendo con la Rossa e, nonostante i risultati ancora non siano dei migliori, si gode il momento.

Queste le parole di Jorge Lorenzo: “E’ stato un buon risultato, nella seconda metà gara ero preoccupato, avevo paura per il posteriore, ma le previsioni che avevamo fatto il giorno prima si sono avverate, e sono riuscito a gestire bene e arrivare alla seconda migliore posizione della stagione. Sono stato veloce nella prima parte di gara, e questo vuol dire che stimo facendo progressi. Assen sarà molto interessante. La moto dovrebbe funzionare molto bene, Iannone fu molto veloce l’anno scorso e vediamo se riusciremo a progredire.”

Dopo nove anni in Yamaha il passaggio non è stato semplice, ma il maiorchino è positivo: “Non ho visto tanti piloti che sin dall’inizio sono andati veloci con la Ducati, è una moto complessa e speciale. Molto diversa da quella guidata negli ultimi anni. Ci sono tecniche diverse per guidarla, in frenata conta molto il posteriore. Io cerco di migliorare il più possibile, e man mano che accumulo chilometri mi avvicino al limite. Sapevo che sarebbe stata dura, ma mi godo il momento anche se i risultati non sono dei migliori.”

22nd giugno, 2017

Tag:Assen, Conferenza stampa Assen, Conferenza Stampa Olanda, Ducati, Gran Premio Assen, Gran Premio Olanda, Jorge Lorenzo, Motomondiale, Motomondiale 2017, Olanda