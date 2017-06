MotoGP: Lorenzo, “La Ducati può vincere anche ad Assen”

di Alessio Brunori

Gp Assen MotoGP Ducati – Jorge Lorenzo, rider maiorchino della Ducati, ha un feeling particolare con il circuito di Assen, dove domenica è in programma il Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del motomondiale 2017.

Lorenzo ha infatti vinto nel 2010, oltre ad un secondo posto nel 2009 ed un terzo posto nel 2015. Il ricordo più “vivo” è però quello del 2013 quando, dopo essere caduto nelle prove libere del giovedì, procurandosi una frattura scomposta della clavicola, rientrò a Barcellona per sottoporsi ad un intervento chirurgico, riuscendo a correre la gara, chiusa in quinta posizione. A lui la parola.

“La gara di Montmelò ha dimostrato ancora una volta che questa Ducati può vincere e sono davvero molto felice per Dovizioso e per tutta la squadra. Ad Assen si ricomincia nuovamente da zero, ma io sono positivo e credo che la Desmosedici si possa adattare bene al tracciato – ha detto Jorge Lorenzo – Da parte mia in Olanda ho ottenuto grandi risultati, con il ricordo indelebile di quanto è successo nel 2013, ed è sempre un posto speciale per correre. La cosa più importante è continuare a lavorare come abbiamo fatto finora e migliorare ogni weekend come è successo nelle ultime gare.”

Foto: Alex Farinelli

