MotoGP: Dovizioso, “Settimana da sogno, ora pensiamo ad Assen”

di Alessio Brunori

Gp Assen MotoGP Ducati – Andrea Dovizioso arriva ad Assen dopo la doppietta Mugello – Barcellona. Il pilota forlivese della Ducati, secondo nella classifica mondiale a soli 7 punti dal leader Vinales, non annovera il circuito olandese tra i suoi preferiti, ma è comunque salito sul podio tre volte in MotoGP ottenendo due terzi posti (2011 e 2012) ed un secondo posto nell’edizione 2014.

“Dopo le due vittorie consecutive in Italia e Spagna ho passato una settimana da sogno! Anche se sono secondo in classifica generale non penso più di tanto al campionato perché ci sono ancora tante gare da disputare e noi dobbiamo continuare a lavorare per migliorare alcuni aspetti della nostra moto – ha detto Andrea Dovizioso – E’ vero che in questi ultimi due GP abbiamo dominato e che la Desmosedici GP è andata molto bene, ma sono state gare, soprattutto quella di Barcellona, molto particolari. In ogni caso sono molto tranquillo e anche ad Assen cercherò di portare a casa il miglior risultato possibile.”

Foto: Alex Farinelli

21st giugno, 2017

