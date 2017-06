MotoGP: Cal Crutchlow rinnova con Honda LCR

di Alessio Brunori

Team Honda LCR – Cal Crutchlow correrà ancora con la Honda e il Team LCR. Il rider britannico, che dal 2015 è in sella alla RC213V, ha rinnovato il suo contratto per altri due anni. Crutchlow ha centrato due vittorie, due secondi posti e due terzi posti con la squadra condotta da Lucio Cecchinello.

“Sono molto felice di confermare che correrò ancora per la HRC con il Team LCR per altre due stagioni. Abbiamo lavorato molto duramente nelle ultimi tre stagioni e sono convinto che avremo buoni risultati – ha detto Cal Crutchlow – Voglio ringraziare la HRC e il mio team per il grande sostegno e non vedo l’ora di dare il 100% per questo progetto, come ho sempre fatto.”

“Cal è senza dubbio uno dei piloti più competitivi e di talento in MotoGP, e grazie al supporto di HRC, siamo onorati di lavorare ancora con lui per i prossimi due anni – ha aggiunto Lucio Cecchinello (LCR Honda Team Principal) – Cal ci ha dato la prima vittoria nella classe regina ed ulteriori importanti risultati. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato e sostenuto questo progetto fino ad ora, prima di tutto HRC.”

21st giugno, 2017

Tag:Cal Crutchlow, Lcr Honda MotoGP, MotoGP, Motomondiale, Rinnovo Crutchlow LCR, Team Lcr