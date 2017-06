MotoGP Assen: Vinales, “Dobbiamo salire sul podio”

di Alessio Brunori

Gp Assen MotoGP Yamaha Preview – Maverick Vinales, al pari del suo team-mate Valentino Rossi, non vede l’ora di scendere in pista ad Assen per verificare se i progressi dei test di Barcellona possano riportare in alto la Yamaha M1. Il pilota spagnolo ha vinto due volte su questo circuito (nel 2011 nella classe 125cc e nel 2012 nella classe Moto3) ed è salito sul podio quattro volte in totale. A lui la parola.

“Il circuito TT di Assen sembra adatto alla YZR-M1 e al mio stile di guida. In passato ho fatto delle buone gare e mi è sempre piaciuto correre qui – ha detto Maverick Vinales – Dopo la difficile gara in Catalunya, arriviamo ad Assen più motivati che mai, ​​perché abbiamo davvero bisogno di salire sul podio e prendere più punti possibili. Non possiamo permetterci di arrancare nelle prossime gare, quindi di sicuro daremo il 100%.”

Foto: Alex Farinelli

