Superbike, Pirelli Riviera di Rimini Round, Gara2: risultati positivi per Savadori

di Michela Alitta

Lorenzo Savadori chiude il fine settimana al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro della settima tappa del Mondiale delle derivate di serie, con risultati positivi in virtù del nono posto ottenuto al sabato, in Gara 1, e della sesta posizione nella seconda manche.

Per il pilota del team Milwaukee Aprilia si è trattato del secondo appuntamento di casa dell’anno, dopo Imola, per lui che è originario di Cesena, a pochi km da Misano.

Savadori è contento della sua prestazione, arrivata superando alcuni problemi con la sua RSV4, e punta a fare un ulteriore step in avanti prima della pausa estiva, a partire dal Geico US Round, in programma a Laguna Seca, l’8 e il 9 luglio.

“È stato un week end positivo” – ha detto Lorenzo Savadori -“siamo sicuramente in crescita. Peccato aver perso tanto tempo a inizio gara, quando non riuscivo a spingere. In quei momenti ho perso diverse posizioni e alcuni secondi rispetto ai primi, poi durante la gara ho avuto sensazioni migliori. Sono positivo perché stiamo crescendo, Aprilia e il team Milwaukee stanno lavorando molto bene e guardiamo a Laguna Seca con l’obiettivo di migliorare”.

20th giugno, 2017

