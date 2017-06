MotoGP Assen Preview: Marc Marquez, “L’obiettivo è combattere per il podio”

di Gianluca Rizzo

GP Olanda MotoGP Repsol Honda Team – Marc Marquez ha chiuso il Gran Premio di Catalogna in seconda posizione, risultato grazie al quel è riuscito a risalire in classifica, portandosi a 23 punti dal leader del mondiale, Maverick Vinales.

La nuova sfida per il campione del mondo in carica sarà il Gran Premio d’Olanda, sul circuito di Assen. Qui lo scorso anno il pilota Honda ha chiuso al secondo posto la rocambolesca gara interrotta dalla pioggia.

In carriera il pilota di Cervera è riuscito a vincere in tutte le categorie: 1 vittoria in 125, 2 in Moto2 e una in MotoGP. E’ riuscito inoltre a salire sul podio altre 3 volte e a collezionare 2 pole.

Queste le parole di Marc Marquez: “Torniamo da una gara positiva e da una giornata promettente di test in Catalunya, quindi non vediamo l’ora di tornare in moto e continuare allo stesso livello nella prossima gara. Mi piace Assen. Abbiamo avuto alcune corse emozionanti e molti buoni ricordi. Naturalmente il tempo è sempre imprevedibile e le cose cambiano molto rapidamente, quindi dobbiamo essere pronti ad adattarci come abbiamo fatto nel 2014 e l’anno scorso. Quello, accoppiato al fatto che ogni gara in questa stagione sembra piuttosto imprevedibile, significa che dobbiamo essere completamente concentrati e lavorare duramente a partire da venerdì mattina per trovare una buona configurazione per la nostra moto e per le gomme, l’obiettivo è combattere per il podio in gara “.



Foto di Alex Farinelli

20th giugno, 2017

