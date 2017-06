MotoGP Assen: Pedrosa, “La pista è veloce e mi piace”

di Alessio Brunori

GP Olanda MotoGP 2017 Repsol Honda Team – Dani Pedrosa arriva ad Assen (teatro del Dutch TT, ottava tappa del motomondiale 2017) dopo il podio conquistato nella gara di casa in Catalunya. Il centauro della Honda, che in classifica generale occupa la quarta posizione con 84 punti, sa che quella olandese è una pista che richiede grande concentrazione. Nel 2002 vinse nella classe 125cc, a lui la parola.

“Questo fine settimana andiamo al “fresco” del Dutch TT dopo il podio in Catalunya. Questa è una gara che richiede di solito una grande concentrazione, bisogna essere preparati per affrontare ogni tipo di situazione – ha detto Dani Pedrosa – Non si sa mai quanto tempo rimanga asciutto il tracciato e c’è bisogno di provare molti pneumatici durante il weekend, quindi è necessario sfruttare appieno ogni sessione. E’ una pista veloce, che mi piace e dove bisognerà spingere sin dal venerdì mattina, pronti a fare del nostro meglio per poi essere in grado di combattere per le posizioni di vertice in gara.”

Foto: Alex Farinelli

