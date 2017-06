Moto2 Preview Gp Assen: Morbidelli, “Possiamo ottenere un buon risultato”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview Gara Assen – Il pilota del team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS , Franco Morbidelli, è fiducioso di poter tornare a lottare per le posizioni di vertice nel weekend olandese.

Dopo un brillante inizio di stagione con tre vittorie nelle prime tre gare del campionato, negli ultimi due appuntamenti, Franco ha preferito accontentarsi pensando al campionato che lo vede ancora leader della classifica ma con Thomas Luthi distaccato di soli sette punti.

Proprio ad Assen, l’anno scorso Morbidelli ottenne il suo primo podio in Moto2 e per questo weekend spera di poter tornare competitivo e soprattutto di estendere la sua leadership:

“Le ultime due gare sono state difficili, ho visto il distacco in classifica ridursi ma questo non mi crea nessuna pressione per Assen perché il mio approccio sarà sempre lo stesso che ho avuto nelle prime sette gare. Sappiamo dove dobbiamo migliorare dopo il Mugello e Barcellona dove ho fatto fatica soprattutto in frenata, ma sono fiducioso. Se riusciremo a lavorare bene per tutto il weekend, potremo portarci a casa un buon risultato”.

19th giugno, 2017

Tag:Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, Gp Assen, Moto2, Motomondiale 2017