Superbike, Pirelli Riviera di Rimini Round, Gara2: Marco Melandri trionfa a Misano

di Michela Alitta

La vittoria tanto attesa dal pubblico italiano finalmente è arrivata: Marco Melandri conquista il gradino più alto del podio davanti al pubblico di casa e ottiene al 100esima vittoria italiana nel Campionato Mondiale delle derivate di serie.

Dopo la delusione e lo spavento per la caduta di Chaz Davies, che ovviamente non è sceso in pista ma si è rivisto nel paddock camminare fortunatamente sulle sue gambe anche se sofferente per la frattura scomposta alla vertebra L3, arriva una gioia per la Ducati e i suoi tifosi, che può regalare fiducia per il futuro.

Il ravennate torna al successo dopo quasi tre anni, da Gara2 di Magny Cours nel 2014.

Melandri ha svolto una gara impeccabile: partito bene, è stato bravo a non mollare mai il gruppo di testa, composto nei primi giri da Fores e Torres, e ad aspettare i momenti giusti per attaccare gli avversarie, marcando stretto il pilota BMW una volta che il rider Barni Racing ha dovuto abbandonare la corsa per un problema tecnico alla sua Panigale, al quinto giro.

Incredibilmente un altro problema di gomme ha messo fuori causa anche Jordi Torres quando mancavano quattro tornate al termine, spianando la strada a Melandri per la vittoria finale davanti a Jonathan Rea e Tom Sykes, che partiti dalla terza fila non sono mai riusciti veramente a lottare per la vittoria.

Il nord-irlandese è comunque sempre leader di classifica con un vantaggio di 50 punti sul compagno di squadra.

Quarto posto per Michael van der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) che ha preceduto la coppia del team Milwaukee Aprilia composta da Eugene Laverty e Lorenzo Savadori.

Ottimo il settimo posto di Raffaele De Rosa, anche se non può consolare il team Althea BMW Racing da un podio praticamente sicuro sfumato con Jordi Torres, e a seguire Randy Krummenacher, Leandro Mercado (IODARacing) e Stefan Bradl (Red Bull Honda World Superbike Team) che completano la top 10.

Sono stati costretti al ritiro per problemi tecnici, oltre a Xavi Fores e Torres, anche Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse) e Roman Ramos (Team Kawasaki Go Eleven), mentre Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) è scivolato alla curva 2 a metà gara.

Il prossimo round del WorldSBK andrà in scena a Laguna Seca per il Geico US Roun, l’8 e il 9 luglio, prima che inizi la pausa estiva.

Di seguito l’ordine di arrivo di Gara2:

1. Marco Melandri ITA Aruba.it Racing Ducati Panigale R 21 laps

2. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10RR +1.113s

3. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10RR +1.285s

4. Michael van der Mark NED PATA Yamaha YZF-R1 +13.364s

5. Eugene Laverty IRE Milwaukee Aprilia RSV4 +19.917s

6. Lorenzo Savadori ITA Milwaukee Aprilia RSV4 +26.019s

7. Raffaele De Rosa ITA Althea BMW S1000RR +29.724s

8. Randy Krummenacher SWI Puccetti Kawasaki ZX-10RR +30.183s

9. Leandro Mercado ARG IodaRacing Aprilia RSV4 +37.447s

10. Stefan Bradl GER Red Bull Honda CBR1000RR SP2 +42.651s

11. Ayrton Badovini ITA Grillini Kawasaki ZX-10RR +57.873s

12. Ondrej Jezek CZE Grillini Kawasaki ZX-10RR +1m+

Did not finish

Jordi Torres ESP Althea BMW S1000RR

Leon Camier GBR MV Agusta RC F4 RR

Alex Lowes GBR PATA Crescent Yamaha R1

Alex de Angelis SMR Pedercini Kawasaki ZX-10RR

Xavi Fores ESP Barni Ducati Panigale R

Fabio Menghi ITA VFT Racing Ducati Panigale R

Roman Ramos ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R

Did not start

Riccardo Russo ITA Guandalini Yamaha YZF-R1

Ruled out by injury

Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati Panigale R

18th giugno, 2017

