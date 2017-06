Superbike, Pirelli Riviera di Rimini Round, Gara1: top10 per il Team Althea

di Michela Alitta

L’Althea BMW Racing team ha affrontato oggi la prima gara del Pirelli Rivera di Rimini Round e ha raccolto due buoni risultati in una gara che è stata caratterizzata da un finale rocambolesco con diverse cadute.

Jordi Torres, partito dalla nona casella e undicesimo al primo giro, ha tagliato il traguardo in quarta posizione, arrivando ai piedi del podio grazie al buon ritmo mantenuto e ottenendo così il miglior risultato stagionale suo e del team.

“Purtroppo, in Superpole, non sono riuscito a fare un giro veloce con la gomma da qualifica” ha iniziato lo spagnolo. “Poi in gara abbiamo sofferto un po’ tutti il caldo. Abbiamo lottato con Forés e con Laverty…. Nella fase finale, quando gli altri hanno cominciato ad avere problemi, siamo riusciti a rimanere in piedi. So che siamo stati anche fortunati ma sono felice della nostra prestazione oggi”.

Partito dalla quinta fila, invece, il suo compagno di squadra Raffaele De Rosa era tredicesimo al primo passaggio e dopo aver perso un po’ di terreno all’inizio, ha disputato poi una seconda parte di gara in solitaria.

“Ho recuperato qualche posizione all’inizio ma poi ho sbagliato marcia andando lungo e perdendo del terreno. Dobbiamo capire il perché, in quanto non mi è mai successo prima. Il passo gara in seguito è stato abbastanza buono, ma mi dispiace per gli errori fatti nella prima fase, che hanno compromesso tutta la mia gara, impedendomi di fare di più”.

18th giugno, 2017

Tag:bmw wsbk, campionato mondiale motul fim sbk 2017, Jordi Torres, Pirelli Riviera di Rimini Round, pirelli riviera di rimini round 2017, Pirelli Riviera di Rimini Round gara 2, pirelli riviera di rimini round gara1, Raffaele De Rosa, Sbk, team althea bmw, Wsbk