Superbike, Pirelli Riviera di Rimini Round, Tissot Superpole: Tom Sykes si prende la pole

di Michela Alitta

Manche di qualifiche al cardiopalma al Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove si sta svolgendo il settimo appuntamento del Campionato Mondiale delle derivate di serie: Jonathan Rea perde la pole position proprio negli ultimi istanti ad opera di uno straordinario Tom Sykes.

Il pilota inglese Kawasaki ha fatto il giro perfetto e si è preso una prima casella di forza, staccando il compagno di team di oltre tre decimi e partirà quindi davanti a tutti su una pista che lo ha sempre esaltato: considerando che qui Rea ha vinto le ultime tre corse, lo spettacolo in Gara 1 sembra assicurato.

La terza casellina è occupata dalla Panigale 1199 R di Marco Melandri, anche lui beffando il compagno di squadra negli ultimi istanti della manche, pizzandosi a quattro secondi e mezzo dal leader.

Sembra che Ducati stia sperimentando un nuovo sistema per facilitare il lavoro della gomma posteriore, da sempre un problema accusato in gara soprattutto da Melandri: in pratica si è momtato un disco, bombato, solo su una parte del posteriore per stabilizzare lo pneumatico.

Non è esattamente la gomma lenticolare vista in MotoGP, lo scopo sembra quello di stabilizzare la gomma per preservarla.

In seconda fila troviamo Chaz Davies, a oltre sei decimi da Sykes, Michael Van der Mark e Leon Camier a quasi un secondo di distacco a testimonianza della prova strepitosa di cui si è reso protagonista il pilota Kawasaki, che si conferma “mago” del giro veloce.

Terza fila dello schieramento per Alex Lowes, Xavi Fores con la Panigale del Team Barni Racing e Jordi Torres con la BMW del Team Althea, tutti con distacchi superiori al secondo.

Quarta fila per Eugene Laverty, in decima posizione, seguito da Randy Krummenacher e Romann Ramos, qualificati dalla prima manche di Tissot- Superpole.

Prossimo appuntamento alle 13:00 con la partenza di Gara 1.

Di seguito lo schieramento di partenza per la prima Gara del Pirelli Riviera di Rimini Round:

1. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10RR 1m 33.662s

2. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10RR 1m 33.990s

3. Marco Melandri ITA Aruba.it Racing Ducati Panigale R 1m 34.121s

4. Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati Panigale R 1m 34.337s

5. Michael van der Mark NED PATA Yamaha YZF-R1 1m 34.595s

6. Leon Camier GBR MV Agusta RC F4 RR 1m 34.628s

7. Alex Lowes GBR PATA Crescent Yamaha R1 1m 34.812s

8. Xavi Fores ESP Barni Ducati Panigale R 1m 34.858s

9. Jordi Torres ESP Althea BMW S1000RR 1m 34.962s

10. Eugene Laverty IRE Milwaukee Aprilia RSV4 1m 34.980s

11. Randy Krummenacher SWI Puccetti Kawasaki ZX-10RR 1m 35.332s

12. Roman Ramos ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1m 35.609s

Grid positions set by Superpole 1 results:

13. Lorenzo Savadori ITA Milwaukee Aprilia RSV4 1m 35.708s

14. Leandro Mercado ARG IodaRacing Aprilia RSV4 1m 35.910s

15. Raffaele De Rosa ITA Althea BMW S1000RR 1m 35.967s

16. Riccardo Russo ITA Guandalini Yamaha YZF-R1 1m 36.375s

17. Alex de Angelis SMR Pedercini Kawasaki ZX-10RR 1m 36.494s

18. Stefan Bradl GER Red Bull Honda CBR1000RR SP2 1m 36.685s

19. Fabio Menghi ITA VFT Racing Ducati Panigale R 1m 37.093s

20. Ayrton Badovini ITA Grillini Kawasaki ZX-10RR 1m 37.300s

21. Ondrej Jezek CZE Grillini Kawasaki ZX-10RR 1m 37.390s

17th giugno, 2017

Tag:Alex Lowes, Althea BMW Racing Team, Aruba.it Racing - Ducati, campionato mondiale motul fim sbk 2017, Chaz Davies, Donington Park, Eugene Laverty, Fabio Menghi, Go Eleven Kawasaki, Jonathan Rea, Jordi Torres, Kawasaki Puccetti Racing, Kawasaki Racing Team, Kawasaki ZX-10RR, Leon Camier, Lorenzo Savadori, Marco Melandri, Michael van der Mark, Milwaukee Aprilia, Misano World Circuit Marco Simoncelli, morte nicky hayden, MV Agusta Reparto Corse, Nicky Hayden, Pata UK Round, Pata UK Round 2017, Pata Yamaha Official WorldSBK Team, Pirelli, Pirelli Riviera di Rimini Round, pirelli riviera di rimini round 2017, pirelli riviera di rimini round FP1, Pirelli riviera di rimini round FP2, Pirelli Riviera di Rimini Round tissot-superpole, Puccetti Kawasaki, Raffaele De Rosa, Randy Krummenacher, Red Bull Honda World Superbike Team, Roman Ramos, Sbk, Stefan Bradl, Tom Sykes, VFT Racing, wildcard, Wsbk