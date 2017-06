Yamaha annuncia un’iniziativa con VR46 per i giovani piloti

di Michela Alitta

La stagione inaugurale del FIM Supersport 300 World Championship continua all’interno del MOTUL FIM Superbike World Championship, e i piloti della Yamaha bLU cRU potranno vivere adesso un’altra esperienza che gli permetterà di crescere nel mondo del racing.

In occasione del Pirelli Riviera di Rimini Round, che si sta svolgendo questo fine settimana al Misano World Circuit Marco Simoncelli, a pochi passi dalla base del VR46 Rance, è stato annunciato che i sei piloti del Yamaha bLU cRU parteciperanno a un Mastercamp VR46 nel mese di luglio.

I sei piloti, Robert Schotman (GRT Yamaha WorldSSP300 Team), Enzo De La Vega (GRT Yamaha WorldSSP300 Team), Kimi Patova (Kallio Racing), Mykyta Kalinin (Team MOTOXRACING), Alfonso Coppola (SK Racing), e Renzo Ferreira (Kallio Racing) non vedono ovviamente l’ora di partecipare a questi cinque giorni di intenso allenamento.

Valentino Rossi ha affermato: “Il quarto MasterCamp sta per iniziare e non possiamo essere più felici di accogliere i nuovi piloti a Tavullia. Vedere come i piloti bLU cRU assimilano così bene le informazioni e ottengono buoni risultati è un grande piacere e un vero riconoscimento per Yamaha e VR46 che organizzano e gestiscono interamente il progetto Master Camp. Vedere che i piloti che frequentano il MasterCamp arrivano dalla VR46 Riders Academy e dalla scena internazionale è qualcosa di speciale. Il prossimo Master Camp richiederà ancora un po’ di sudore ai piloti, ma sono sicuro che potranno anche godere davvero guidando al Motor Ranch e sugli altri circuiti”.

Il direttore della divisione marketing di Yamaha Motor Europe Paolo Pavesio ha spiegato: “Il nuovo campionato mondiale WorldSSP300 rappresenta la piattaforma perfetta per dare ai futuri talenti l’opportunità di fare il salto nel motociclismo a livello internazionale. Per questa ragione abbiamo creato, nell’ambito del bLU cRU, un progetto per supportare un gruppo di giovani ragazzi in questo campionato e nei prossimi a venire. Avere l’opportunità di potere offrire a loro l’esperienza del Yamaha VR46 Master Camp experience è come un sogno, non solo per i nostri sei piloti, ma per il programma in generale, e non vediamo l’ora di vedere le prestazioni dei piloti al ritorno dal Motor Ranch VR46 a luglio”.

16th giugno, 2017

