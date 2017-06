Superbike, Pirelli Riviera di Rimini Round FP1: miglior crono per Tom Sykes

di Michela Alitta

Caldo torrido a Misano Adriatico per la prima sessione di prove libere del settimo appuntamento della stagione, il Pirelli Riviera di Rimini Round: clima che ha reso più difficile per i piloti il primo approccio con una pista molto impegnativa.

Piuttosto significativi i distacchi registrati soprattutto nella prima metà del turno, con la top 6 racchiusa in sette decimi e gli altri con ritardo dal secondo in giù: Tom Sykes domina la sessione superando però il compagno di team solo di 50 millesimi, mentre sono tre i decimi che separano il duo Ducati, con Marco Melandri e Chaz Davies, da quello Kawasaki.

Sale al quinto posto Leon Camier che dopo un inizio di sessione in salita, dove ha accusato problemi di guida con la moto lamentando di vibrazioni e dell’anteriore che gli si chiudeva davanti, ha trovato sembra un set up buono su cui continuare a lavorare nel weekend.

Sesto Xavi Fores che accusa un distacco di quasi sette decimi con la Panigale del Team Barni Racing, seguito da Jordi Torres settimo con più di nove decimi di ritardo.

Chiudono la prima top ten del fine settimana Van Der Mark, che ha perso molte posizioni nell’ultima parte della sessione, Eugene Laverty e Raffaele De Rosa che per appena un millesimo precede Alex Lowes, autore di una caduta all’inizio del turno.

Si è rivisto finalmente in pista Fabio Menghi che in questo round corre come wildcard del team VFT Racing.

Vedremo cosa succederà nel pomeriggio quando le temperature si alzeranno ulteriormente anche se le Ninja appaiono al momento superiori alla Panigale, con Rea e Sykes accreditati favoriti in gara.

Appuntamento alle 14:30 con il secondo turno di libere, l’ultimo valido ai fini dell’accesso alla seconda manche di Tissot Superpole di domani.

Di seguito i tempi fatti registrare nelle FP1:

1. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10RR 1m 34.931s

2. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10RR 1m 34.983s

3. Marco Melandri ITA Aruba.it Racing Ducati Panigale R 1m 35.151s

4. Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati Panigale R 1m 35.250s

5. Leon Camier GBR MV Agusta RC F4 RR 1m 35.584s

6. Xavi Fores ESP Barni Ducati Panigale R 1m 35.624s

7. Jordi Torres ESP Althea BMW S1000RR 1m 35.842s

8. Michael van der Mark NED PATA Yamaha YZF-R1 1m 35.867s

9. Eugene Laverty IRE Milwaukee Aprilia RSV4 1m 35.969s

10. Raffaele De Rosa ITA Althea BMW S1000RR 1m 36.378s

11. Alex Lowes GBR PATA Crescent Yamaha R1 1m 36.379s

12. Randy Krummenacher SWI Puccetti Kawasaki ZX-10RR 1m 36.540s

13. Stefan Bradl GER Red Bull Honda CBR1000RR SP2 1m 36.548s

14. Roman Ramos ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1m 36.576s

15. Lorenzo Savadori ITA Milwaukee Aprilia RSV4 1m 36.675s

16. Riccardo Russo ITA Guandalini Yamaha YZF-R1 1m 37.056s

17. Leandro Mercado ARG IodaRacing Aprilia RSV4 1m 37.222s

18. Alex de Angelis SMR Pedercini Kawasaki ZX-10RR 1m 37.713s

19. Ondrej Jezek CZE Grillini Kawasaki ZX-10RR 1m 37.896s

20. Fabio Menghi ITA VFT Racing Ducati Panigale R 1m 37.978s

21. Ayrton Badovini ITA Grillini Kawasaki ZX-10RR 1m 38.023s

