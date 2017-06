MotoGP: Marquez “snobba” Dovizioso

di Gianluca Rizzo

MotoGP Barcellona Marquez – Dopo il Gran Premio di Catalogna, e dopo i test ufficiali IRTA, Marc Marquez è tornato a correre sul circuito del Montmelò, questavoltà però in bici e a piedi.

Il campione del mondo in carica, ha partecipato al #CantStop Challenge; una gara di biatlon organizzata tra le curve del circuito spagnolo. In occasione della manifestazione sportiva, il penta campione, intervistato dal Mundo Deportivo, ha fatto il punto sul campionato, e sul tema caldo da inizio stagione: le gomme.

Nonostante le 2 vittorie nelle ultime due gare il pilota di Cervera, non considera Andrea Dovizioso un rivale per il titolo: “Dovizioso è andato molto forte nelle ultime gare, è molto competitivo. Però onestamente, con tutto il rispetto, vedo più pericolosi Vinales, Rossi o il mio compagno di team Pedrosa. Al momento la Ducati sta andando molto bene, sarà un altro rivale da tenere in considerazione per il futuro”.



Da inizio stagione continua a tenere banco il tema delle gomme. Dopo Barcellona, e le difficoltà di molti, le critiche si sono inasprite. Anche il #93, molto più velatamente rispetto a Cal Crutchlow (le cui dichiarazioni troverete qui), critica il costruttore francese : “È quello dell’anno scorso, simile alla gomma di adesso ma con molta più stabilità. Mi sentivo meglio sulla moto, quello che sta succedendo con le Michelin è sotto gli occhi di tutti, tutti noi piloti ci stiamo lamentando”.

16th giugno, 2017

Tag:Andrea Dovizioso, Gp Barcellona, Gp Catalogna, Marc Marquez, Michelin, Motomondiale, Motomondiale 2017