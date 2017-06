Superbike, Pirelli Riviera di Rimini Round: obiettivo podio per Yamaha

di Michela Alitta

Alex Lowes e Michael van der Mark, con il Pata Yamaha Official WorldSBK Team, arrivano al Misano World Circuit Marco Simoncelli, per il settimo appuntamento del campionato, molto atteso sia per la configurazione del tracciato, composto da una serie di curve molto sfidanti per i piloti, sia per l’atmosfera unica che regala sempre il pubblico italiano.

Lowes ha ottenuto il suo primo podio della stagione nel round scorso a Donington Park e spera di poter bissare il risultato qui a Misano, consapevole che sarà una tappa impegnativa.

“Sarà un caldo fine settimana a Misano” ha detto Alex Lowes – “Non vedo l’ora di essere là. Avevamo svolto un test di successo su questa pista, con un paio di cose che ritengo mi faranno sentire più comodo alla guida, e cercherò di fare quello step in avanti per arrivare a stare più vicino al gruppo di testa! So che il team ha lavorato sodo durante queste due settimane, quindi non vedo l’ora di guidare la R1 venerdì e iniziare a lavorare per il week end”.

Michael van der Mark guarda alla sfida che lo attende con un certo ottimismo visto i buoni riscontri ottenuti su questa pista nel recente test con Yamaha.

“Non vedo l’ora di essere a Misano. Abbiamo avuto un test molto buono qui, ho svolto circa 180 giri e abbiamo sentito di aver fatto un passo in avanti” – ha spiegato Michael van der Mark – “È bello per me arrivare su una pista dove ho già guidato la YZF-R1 e quindi non devo iniziare tutto da zero. Il meteo sembra che sarà perfetto, quindi possiamo concentrarci solo sul passo di gara già dal venerdì e punto al podio”.

