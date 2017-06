Superbike, Pirelli Riviera di Rimini Round: Kawasaki si prepara per Misano

di Michela Alitta

Il Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike è arrivato al giro di boa della stagione, con la settima tappa in programma questo fine settimana al Misano World Circuit Marco Simoncelli, una delle pista preferite da Jonathan Rea e Tom Sykes.

Il duo Kawasaki Racing Team arriva all’appuntamento forte dei dati ricavati dalla due giorni di test di svolta qui settimana scorsa, di conseguenza hanno già qualche idea sulla messa a punto delle loro Ninja.

Il campione del mondo in carica, Jonathan Rea, è impaziente di scendere in pista ed è fiducioso di poter fare una buona prestazione davanti al pubblico italiano considerato che ha conquistato qui tre vittorie consecutive negli ultimi due anni.

“Dopo aver passato un po’ di tempo a casa sono molto eccitato di arrivare a Misano” – ha spiegato Jonathan Rea – “Soprattutto dopo il nostro test che abbiamo svolto qui due settimane fa. Sappiamo come si comporta la moto con le varie temperature e siamo preparati a costruire una solida base dopo esserci focalizzati sulla gestione delle gomme, e questo mi ha dato più fiducia. Misano è un circuito speciale per me, qui ho disputato la mia prima gara del WorldSBK; amo tutto di questa gara: l’atmosfera, il circuito, i tifosi, il cibo e le belle spiagge della costa”.

Tom Sykes è reduce dalla prima vittoria in stagione a Donington Park e dopo il test a Misano spera di essere più competitivo nel Pirelli Riviera di Rimini Round.

“Ci siamo avvicinati a dove vorremmo essere e a Donington abbiamo avuto una grande prestazione, nonostante non abbia vinto Gara2. Sono rimasto molto deluso da questo, ma fortunatamente siamo andati subito dopo a Misano per il test” – ha raccontato Tom Sykes – “Il mio team ha lavorato sodo e avevo lasciato l’Italia con buone sensazioni, con molte informazioni e dopo aver fatto molti chilometri. Considerando le mie precedenti condizioni fisiche ero molto felice di aver completato 100 giri in un giorno e 50 nell’altro. Andrò a Misano pronto per migliorare le mie prestazioni e concentrandomi sull’ottenere più punti possibili”.

