Superbike, Pirelli Riviera di Rimini Round: Chaz Davies vuole altri successi in Italia

di Michela Alitta

Dopo un fine settimana non brillantissimo sulla pista di casa a Donington, per il Pata UK Round, Chaz Davies è stato in visita al box Ducati durante il GP del Mugello, dove la Casa di Borgo Panigale ha trionfato con Andrea Dovizioso.

Il pilota gallese ha potuto così respirare di nuovo il calore del pubblico italiano che da giovedì lo accoglierà al Misano World Circuit Marco Simoncelli per la settima tappa del Campionato.

Dopo la doppietta ottenuta a Imola, per il quinto round, Davies è pronto a gettarsi alle spalle lo sfortunato weekend inglese per regalare ancora ai tifosi una grande prestazione.

Riportiamo le dichiarazioni rilasciate a WorldSbk.com che ha incontrato il pilota Ducati al Mugello:

“Abbiamo appena finito i test a Misano” – ha iniziato Chaz Davies – “È andato tutto abbastanza bene, ci siamo preparati per le gare dato che ci saranno condizioni molto simili, quindi abbiamo guardato come si comportava la moto. Il nostro set-up di base era piuttosto buono, vorrei migliorare qualcosa, ma credo di potermi prendere qualche settimana libera e digerire bene i dati”.

Il pilota britannico continua: “Sarebbe bello vincere anche queste gare in Italia, ma è sicuramente una cosa più facile da dire che da fare. Non credo di aver mai ottenuto un podio a Misano, ho sempre avuto sfortuna nel corso degli anni, quindi penso che questo sia l’anno giusto per dare una svolta”.

Parlando del suo feeling sulla Panigale R, che guida dal 2014, Davies ha spiegato: “Mi sento davvero bene con la mia moto, il ritmo è veramente alto ma mi piace molto. Amo la Superbike, le corse e il nuovo regolamento della griglia – anche se crea molte opinioni diverse. A Donington è stato un disastro per me, ma in altre gare tutto è andato bene, a volte vinci, altre perdi, ma in generale si tratta di trovare l’equilibrio”.

infine commentando la sua stagione ha aggiunto: “Penso che il livello sia così alto quest’anno tra Ducati e Kawasaki, ci motiviamo a vicenda e spingiamo il massimo. Non solo i produttori, ma anche i piloti, siamo tutti al limite, questo è il gioco. Sarebbe bello avere qualche altro pilota nella lotta, è l’unica cosa che ci manca”.

12th giugno, 2017

