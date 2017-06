MotoGP Test Barcellona: Vinales, “Per me è stata una buona giornata”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Test IRTA Barcellona Yamaha – Dopo la difficile gara di ieri, Maverick Vinales, è tornato in sella alla sua M1 per i test ufficiali IRTA sul circuito del Montmelo. Insieme al team ufficiale Yamaha al completo, erano persenti anche Honda, Aprilia e KTM.

E’ stato un test molto importante per la casa dei tre diapason, soprattutto visti i problemi di ieri. Il programma di oggi prevedeva una comparativa tra il telaio usato in gara, e due completamente nuovi. Vista la grande mole di lavoro, il tam ha deciso di annullare i test previsti ad Aragon per mercoledì e rimane un ulteriore giorno sul tracciato catalano.

L’attuale leader della classifica mondiale, ha chiuso con il secondo tempo la giornata di test, superato nel finale solo da Marc Marquez.

Queste le parole di Maverick Vinales: “Abbiamo provato molte cose oggi, molti nuovi set-up e alcune impostazioni diverse sulla moto e mi sono sentito comodo tutto il giorno. Sono andato bene, guidando con grande fiducia al YZR-M1, quindi per me è stata una buona giornata. Nel complesso per il test la sensazione è stata davvero buona, nel pomeriggio è stato meglio con le condizioni molto calde e abbiamo completato molti giri negli anni ’45 e poi a 46 ‘quindi sono stato molto felice.”

Foto di Alex Farinelli

12th giugno, 2017

Tag:m1, Maverick Viñales, Test Irta MotoGP, Test MotoGP, Tito Rabat, Yamaha, Yamaha nuovo telaio