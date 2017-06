MotoGP Test Barcellona: Vinales al comando, ma il banco di prova sarà nel primo pomeriggio

di Gianluca Rizzo

MotoGP Test IRTA Barcellona – Subito dopo la gara sul circuito del Montmelò, i piloti della MotoGP sono tornati i pista per una sessione di test ufficiali IRTA.

Occhi puntati sulle Yamaha, che dopo le difficoltà del weekend porterà in pista due nuovi telai per ovviare ai problemi di grip (analizzati qui). La casa dei tre diapason, ha annullato i test previsti per mercoledì ad Aragon per fermasi un giorno in più sul tracciato della Catalogna.

Grandi assenti della giornata piloti del team Ducati, che hanno preferito non prendere parte ai test dopo l’incredibile successo di Andrea Dovizioso nella gara di ieri.

Condizioni della pista difficili come per tutto il week end, con la temperatura dell’asfalto al disopra dei 50 gradi a partire già da mezzogiorno.

Alle 13.15 il leader della classifica dei tempi è Maverick Vinales che verso mezzo giorno, ha realizzato il tempo di 1:44.932. E’ ancora presto per cantar vittoria e sperare di aver superato tutti i problemi; il vero banco prova sarà alle 14, quando la temperatura della pista sarà simile a quella di ieri.

Alle spalle del pilota yamaha, Jonas Folger, che a pochi minuti dall’inizio del turno ha stampato la sua migliore prestazione.

Terzo tempo per Dani Pedrosa, seguito da Aleix Espargarò e dal compagno di squadra, Marc Marquez.

Sesto crono per il pilota Pramac Scott Redding, che precede Cal Cructchlow, Tito Rabat e Valentino Rossi. Il pilota di Tavullia, a differenza del solito, è sceso in pista sin dall’inizio, per avere più tempo possibile per fare la comparativa tra i telai.

Completa la top ten Johann Zarco.

Fuori dai 10 per soli 33 millesimi, Danilo Petrucci, attualmente undicesimo. Entrambi i piloti del team Pramac non proveranno nessun nuovo componente.

Tredicesimo tempo per Andrea Iannone, anche lui alle prese con un nuovo telaio.

Questi i tempi alle 13.15



