MotoGP Test Barcellona: Pedrosa, “Oggi è stato un giorno importante”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Test IRTA Barcellona Honda Repsol – Giornata di test positiva per Dani Pedrosa che ha chiuso con il quarto tempo.

Lo spagnolo della Honda, dopo il podio del Gran Premio della Catalogna, è tornato in pista per la giornata di test ufficiali IRTA.

Il programma di lavoro prevedeva una serie di confronti tra una forcella usata in gara e una nuova, inoltre, ha provato diversi set up elettronici e diverse geometre. Nel finale della sessione è sceso in pista lo con la gomma anteriore simmetrica, che non era disponibile per la gara, trovando sin da subito un gran feeling.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Oggi è stato un giorno un giorno importante, abbiamo provato una forcella diversa, facendo un sacco di test di confronto. Abbiamo anche provato alcune cose sul setup, lavorando sulla geometria della moto. La pista non era nella migliore condizione, poiché la temperatura era molto alta e le gomme si degradavano abbastanza velocemente, ma in generale ora abbiamo maggiori informazioni per continuare a lavorare. Alla fine della giornata, la pista è migliorata un po’ e abbiamo anche provato un pneumatico Michelin anteriore “.

Foto di Alex Farinelli

12th giugno, 2017

Tag:Dani Pedrosa, Hrc, MotoGP Test Barcellona, Repsol Honda, Test Barcellona, test irta barcellona, Test Irta MotoGP, Test MotoGP