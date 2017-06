Moto2 Gara Barcellona: Morbidelli, “Continuo a lottare per il campionato”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Barcellona 2017 – Una gara sottotono di, che ha concluso il gran premio del Montmelò in sesta posizione con un distacco di 14 secondi da Marquez.

Questo weekend Franco ha fatto fatica sia per le condizioni afose di Barcellona che per la mancanza di grip. Tuttavia, il sesto posto è positivo in ottica campionato:

“Non mi sentivo bene sulla moto in queste condizioni e quindi ho dovuto fare un passo indietro e pensare a prendere dei punti per il campionato. La cosa importante è capire perché al momento non siamo veloci e lavorare per migliorarci. Sono un pò preoccupato perché i miei avversari si sono avvicinati in classifica mondiale ma sono motivato e continuo a lottare per il campionato”.

Morbidelli comanda la classifica mondiale con 123 punti; seguono Thomas Luthi con 116 e Alex Marquez a quota 103.

12th giugno, 2017

