Moto2 Gara Barcellona: Bagnaia: “Ho sbagliato strategia”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gara Barcellona 2017 – In un weekend davvero difficile per il clima afoso e la mancanza di grip, lo Sky Racing Team VR46 si consola con il 14esimo tempo di Bagnaia; ritiro per Manzi.

Per Pecco è stato un gran premio piuttosto difficile già da sabato, quando non è riuscito a trovare grip; in gara, le cose sono migliorate ma per un errore di strategia, non ha potuto fare di più della quattordicesima posizione:

“Ho cercato subito di spingere per riuscire a stare nel gruppo. Sono partito forte per attaccare ma ho sbagliato perché lo pneumatico posteriore si è deteriorato negli ultimi giri e quindi ho dovuto accontentarmi. E’ un errore che non devo più fare in futuro”.

Gara sfortunata per Stefano costretto al ritiro per via di un problema all’avantreno:

“Il mio obiettivo era finire una gara dopo tanti ritiri, ma la mancanza di feeling all’anteriore e un problema all’avantreno, mi hanno costretto a rientrare ai box. Peccato perché avevo fatto un buon passo in avanti in qualifica”.

12th giugno, 2017

Tag:Francesco Bagnaia, Gp Barcellona, Moto2, Motomondiale 2017, Sky Racing Team Vr 46, Stefano Manzi