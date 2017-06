Incidente Max Biaggi: condizioni stazionarie

di Michela Alitta

Quadro clinico stazionario per Max Biaggi, ricoverato in terapia intensiva dopo l’incidente di venerdì scorso avvenuto mentre si allenava sulla pista del “Sagittario” di Latina, durante le prove per gli internazionali di Supermoto.

L’ultimo bollettino medico emesso dall’ospedale San Camillo di Roma riferisce: “I parametri vitali sono soddisfacenti, e continuano il monitoraggio multiparametrico e le procedure di supporto non invasivo dell’attività respiratoria”.

La prognosi rimane ancora riservata dopo l’intervento per posizionare il drenaggio toracico, perfettamente riuscito.

Le condizioni di Max Biaggi rimangono quindi monitorate con la massima attenzione dal personale medico e dai familiari, i genitori e la compagna, la cantante Bianca Atzei che su Facebook aggiorna i fan sulle condizioni di Max, e ha lasciato un commosso messaggio: “Ho ritrovato questa foto stanotte mentre non riuscivo a dormire – ha scritto la cantante sul social – Sei la persona più forte e tenace che conosca. Sei un combattente. Hai tantissime persone che ti stimano e ti vogliono bene. Il desiderio più grande è quello di vederti fuori dalla terapia intensiva. Attualmente stai lottando con il tuo polmone ma c’è tanta positività. Solo tanto amore e coraggio per te. #forzamax #siamotutticonte #mylove #mylife #sempreconte”.

Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Max Biaggi.

