MotoGP Barcellona, Warm Up: Folger è il migliore, Marquez ancora a terra, Rossi è 7°

di Alessio Brunori

Gp Catalogna MotoGP Warm Up – A sorpresa il miglior tempo del Warm Up della classe MotoGP in Catalogna è andato a Jonas Folger. Il rookie tedesco del Team Monster Yamaha Tech 3 ha fatto segnare il tempo di 1’45.004, mettendosi alle spalle la Ducati del britannico Scott Redding e l’Aprilia di Aleix Espargarò, staccati rispettivamente di 0.445s e 0.533s.

Quarto tempo per la Honda del Team Marc VDS di Jack Miller, quinto per la Yamaha del francese Johann Zarco e sesto per la Ducati del vincitore del Mugello Andrea Dovizioso.

Valentino Rossi, che in qualifica non era andato oltre la quinta fila, ha stabilito il settimo tempo, davanti alla Ducati GP17 del Pramac Racing e alla Suzuki di Andrea Iannone.

Chiude la Top Ten Marc Marquez, ancora a terra. Tra ieri e oggi il campione in carica è caduto cinque volte, sei se aggiungiamo anche la caduta avvenuta nel cambio moto ai box, quando è inciampato sull’avviatore della moto.

Fatica ancora Maverick Vinales, undicesimo e staccato dalla vetta di 1.148s. Il poleman Dani Pedrosa non è andato oltre il tredicesimo tempo, mentre Jorge Lorenzo con la Ducati GP17, è quindicesimo. Ricordiamo che il maiorchino scatterà per la prima volta in prima fila con la Ducati.

Foto: Alex Farinelli

11th giugno, 2017

