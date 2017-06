MotoGP Barcellona: Sunday Guide, statistiche pre-evento

di Alessio Brunori

– Dani Pedrosa parte dalla pole per la seconda volta nel 2017. L’ultima volta che aveva fatto segnare due pole era nel 2013. E’ la sua terza pole a Barcellona. L’ultima vittoria in questo circuito è del 2008, anno in cui vinse anche a Jerez.

– Jorge Lorenzo è secondo in griglia, la sua prima prima fila con la Ducati. Questa è la nona prima fila consecutiva in questo circuito.

– L’ultima volta che Pedrosa e Lorenzo avevano occupato i primi due posti in griglia era al Gran Premio di Catalunya nel 2014.

– Danilo Petrucci parte dal terzo posto sulla griglia, è la sua prima fila in quello che è il suo 89° Gran Premio.

– Lorenzo e Petrucci sono i primi piloti Ducati a qualificarsi in prima fila al Gran Premio di Catalunya da quando Casey Stoner centrò la prima fila nel 2010. Era stata anche l’ultima volta che un pilota Ducati era salito sul podio in questo circuito, l’australiano finì al terzo posto.

– Dopo due cadute in qualifica, Marc Marquez parte dalla seconda fila. Marquez è salito solo tre volte sul podio negli ultimi nove GP della MotoGP.

– Aleix Espargarò quinto posto sulla griglia, centra il suo miglior risultato in qualifica dal GP australiano dello scorso anno. E’ anche il miglior risultato dell’era MotoGP di un pilota Aprilia, raggiunge Regis Laconi al Mugello nel 2002.

– Hector Barbera, al suo 250° Gran Premio, è in seconda fila. Questo è il suo miglior risultato dal GP della Repubblica Ceca dello scorso anno.

– Andrea Dovizioso apre la terza fila della griglia. Dopo aver vinto in Mugello lo scorso fine settimana, Dovizioso potrebbe diventare il primo pilota Ducati a centrare due vittorie consecutive. L’ultimo a riuscirci fu Casey Stoner nel 2010.

– Jonas Folger è il pilota Yamaha meglio piazzato sulla griglia, ottavo posto, il che corrisponde al suo miglior risultato in qualifica nella sua stagione di debutti in MotoGP.

– Il leader del campionato Maverick Vinales è nono sulla griglia, è la prima volta quest’anno che non è riuscito a qualificarsi nella prima o nella seconda fila.

– Andrea Iannone, 12° posto sulla griglia, è al suo 200° Gran Premio.

– Valentino Rossi, 13° posto sulla griglia, è al suo peggior risultato in condizioni di asciutto su una Yamaha da quando si è qualificò al 17 ° posto sulla griglia di Valencia nel 2007, quando cadde durante le qualifiche.

Foto: Alex Farinelli

11th giugno, 2017

Tag:Aleix Espargaro, Andrea Dovizioso, Andrea Iannone, Casey Stoner, Dani Pedrosa, Danilo Petrucci, Hector Barbera, Jonas Folger, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Maverick Viñales, Regis Laconi, Statistiche GP Catalogna, Valentino Rossi