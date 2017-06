MotoGP Barcellona: Straordinaria vittoria per Dovizioso, sul podio Marquez e Pedrosa

di Alessio Brunori

Gp Catalogna MotoGP Gara – Uno straordinario Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di Catalunya classe MotoGP, settima tappa del motomondiale 2017.

Il centauro della Ducati bissa così il successo del Mugello ad una solo settimana di distanza, accorciando alla grande le distanze in classifica da Maverick Vinales, oggi solamente nono.

La Ducati non vinceva due gare a fila dal 2010, allora a riuscirci fu Casey Stoner. Dovizioso dopo una buona partenza ha combattuto con Dani Pedrosa e Marc Marquez, che solo saliti sul podio a posizioni invertite. Le due Honda non hanno mai dato l’impressione di poter impensierire “DesmoDovi”, che ha ampiamente meritato la vittoria, la quarta in carriera nella Top Class.

La Ducati è sembrata la moto più equilibrata sul difficilissimo tracciato di Montmelò, con l’asfalto che ha superato ampiamente i 50 gradi.

Crisi nera per la Yamaha, che ha visto Valentino Rossi piazzarsi in ottava posizione e Maverick Vinales in decima.

Buona la gara di Jorge Lorenzo, che dopo essere stato in testa ha mollato, recuperando però nel finale fino alla quarta posizione, arrivando davanti a Johann Zarco, Jonas Folger e Alvaro Bautista.

Si è chiusa invece con una caduta la gara di Danilo Petrucci, scivolato mentre era in quarta posizione. La classifica mondiale vede sempre Vinales in testa con 111 punti, ma Dovizioso accorcia portandosi a quota 104. Seguono Marc Marquez con 88 e Marc Marquez con 84. Solamente quinto Valentino Rossi, con 83 punti. Clicca qui per la classifica mondiale.

Foto: Alex Farinelli

11th giugno, 2017

