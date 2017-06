MotoGP Barcellona: Maverick Vinales, “Situazione drammatica”

di Alessio Brunori

Gp Catalogna MotoGP Yamaha – Non usa giri di parole Maverick Vinales, leader della classifica iridata, che dopo il Gran Premio di Catalunya, dove ha chiuso decimo ha detto “E’ una situazione drammatica.” Il #25 della Yamaha fa un atti di accusa nei confronti del gommista. Ecco cosa ha detto a fine gara nel media debrief.

La situazione Yamaha è data da un problema della Michelin?

“E’ una situazione drammatica, io vengo qui per vincere e invece arrivo decimo. Non capisco cosa succede, ho dato il 100% ma sono arrivato dietro. Non so come mai abbiamo questi problemi, ma io ho provato sia il telaio 2016 che quello 2017 e quest’ultimo è migliore. Non so cosa stia succedendo, ma non mi piace, non mi piace per nulla. Alla prossima gara potrei vincere come arrivare quindicesimo, non è normale.”

Il problema è all’anteriore o al posteriore?

“Il problema è stato al posteriore, che spinnava moltissimo. Se non avessi avuto un anteriore solido, avrei fatto un risultato disastroso. Dobbiamo essere felici, sono per essere rimasti in testa al campionato e continueremo a lavorare sodo per ottenere un risultato migliore nelle prossime gare, ma dobbiamo risolvere questi problemi.”

Foto: Alex Farinelli

