MotoGP | Barcellona, Gara: Iannone, “Stiamo vivendo un momento difficile”

di Roberto Valenti

Continua il momento “tragico” di Andrea Iannone in sella alla Suzuki. Dopo la pessima qualifica di ieri, infatti, l’italiano non è riuscito ad andare oltre la sedicesima posizione nel Gran Premio di Barcellona, settimo appuntamento del mondiale MotoGP 2017. Iannone ha sofferto le alte temperature della pista, faticando col grip sia all’anteriore che al posteriore. L’obiettivo sarà adesso lavorare durante i test per preparare al meglio la trasferta di Assen.

Ecco le parole di Andrea Iannone: “Stiamo vivendo un momento difficile. Lo sappiamo. Alcune gare vanno bene e altre sono un autentico disastro. L’unica cosa che possiamo fare è continuare a lavorare. Abbiamo due giorni di test qui e cercheremo di fare del nostro meglio. La gara di oggi è stata difficile fin dall’inizio; Non avevo aderenza sia nella parte anteriore che in quella posteriore, quindi è stato complicato. Non ho potuto spingere di più perchè sapevo di essere al limite. Ho cercato di gestire la situazione, senza cadedere, ma il risultato è stato al di sotto delle nostre aspettative”.

Foto: A.Farinelli

11th giugno, 2017

