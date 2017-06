MotoGP | Barcellona, Gara: Espargarò, “Sono molto deluso”

di Roberto Valenti

E’ stato un finale che non rende merito all’impegno e al potenziale dimostrati da Aleix Espargaró e Aprilia a Barcellona. Il pilota spagnolo ha dovuto abbandonare anzitempo la sua gara di casa, nel corso dell’ottavo giro, dopo essere scattato piuttosto bene dalla seconda fila sullo schieramento conquistata ieri, grazie a un ottimo quinto tempo in qualifica. Lo ha frenato un problema tecnico, ora in fase di valutazione, che non nasconde quanto di buono evidenziato dall’Aprilia Racing Team Gresini nel corso degli ultimi appuntamenti iridati.

In particolare nel weekend catalano Aleix e la sua RS-GP si sono fatti vedere stabilmente, e con una rassicurante naturalezza, nelle posizioni importanti di ogni sessione.

Ecco le parole di Aleix Espargarò: “In questo momento sono molto deluso. Abbiamo fatto un grande lavoro durante tutto il weekend e oggi avevamo il passo per giocarci almeno la top-5, forse anche qualcosa di più. Ho fatto una buona partenza ma già dai primi giri mi sono accorto che le prestazioni non erano quelle del warmup, ovviamente ho continuato fino a quando la moto si è fermata. Abbiamo interrotto prima del previsto due gare, nelle quali eravamo competitivi, per un problema tecnico. Non fa piacere ma nelle corse accade anche questo”.

Ecco invece le impressioni di Sam Lowes: “Oggi la maggior parte del distacco dalla zona punti l’ho accumulata negli ultimi 4 giri. Purtroppo non avevo più feeling per spingere, mentre fino a quel momento le sensazioni erano state buone. Non è stato un weekend facile per noi, sotto molti punti di vista, ma portare a termine una gara difficile come quella di oggi serve tantissimo per la mia esperienza di pilota MotoGP”.

Foto: A.Farinelli

11th giugno, 2017

Tag:Aprilia, Aprilia Gresini, Barcellona, CatalanGP, Gresini, MotoGP, Motomondiale