MotoGP | Barcellona, Gara: Crutchlow, “Non è stata una giornata da ricordare”

Il pilota LCR Honda Cal Crutchlow si è reso protagonista di una buona performance, finendo appena fuori dalla Top Ten del Gran Premio di Catalunya. E’ stato un weekend a tratti frustrante per il Britannico, caduto 3 volte tra Venerdì e Sabato ma infine in grado di assicurarsi 5 punti preziosi in questo settimo round del Campionato del Mondo MotoGP. Crutchlow ha affrontato una gara in salita, dopo essersi qualificato in 17° posizione sulla griglia di partenza e aver registrato il 18° tempo durante il Warm-up. Nonostante questi presupposti e alcune difficoltà con la scelta delle gomme, il 31enne ha messo in luce le proprie capacità e il proprio spirito combattivo, guadagnando 6 posizioni e concludendo la gara all’11° posto, immediatamente dopo Maverick Viñales.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “Sono riuscito a concludere la gara ed è probabilmente la cosa principale. Non è stata sicuramente la mia migliore giornata in sella ad una moto, ma sono abbastanza soddisfatto visto e considerato che sono partito dalla 17° posizione. Abbiamo avuto problemi durante la gara e tutto il weekend ma, per quando possa sembrare folle, ero abbastanza convinto di potermi avvicinare al podio. Ho scelto la gomma dura pensando che le gomme degli altri avrebbero ceduto… ma la nostra scelta non si è rivelata corretta già a partire dal giro di riscaldamento, ed è stato poi difficoltoso per tutta la gara. Credo che abbiamo gestito abbastanza bene il weekend. Partivamo in posizione sfavorevole, essendoci qualificati in 17° posizione e avendo compiuto alcuni errori; Honda ha fatto un gran lavoro, consentendo infine a Marc e Dani di salire sul podio. E’ stato ovviamente difficile competere con una Ducati in grado di recuperare 4 decimi su Pedrosa in rettilineo; Dovi ha fatto un ottimo lavoro, sono davvero felice per lui.”

11th giugno, 2017

