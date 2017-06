Moto3 Barcellona, Warm Up: Martin al Top, bene Fenati e Di Giannantonio

di Alessio Brunori

Gp Catalogna Moto3 Warm Up – Jorge Martin dopo aver conquistato la pole del Gran Premio di Catalunya, ha fatto suo anche il Warm Up della settima tappa del motomondiale 2017.

Il pilota del Team Gresini ha fatto segnare il crono di 1’54.937, crono che gli ha permesso di battere di 0.348s il leader della classifica iridata Joan Mir.

Terzo e quarto tempo per i nostri Romano Fenati e Fabio di Giannantonio, entrambi su Honda, il primo del Team Marinelli Rivacold Snipers, il secondo del Team Gresini.

Le due Honda del Team Monlau di Aron Canet ed Enea Bastianini, occupano la quinta e sesta posizione, davanti a Marcos Ramirez, Niccolò Antonelli e Andrea Migno. Chiude la Top Ten Bo Bendsneyder.

Tony Arbolino (Sic58 Squadra Corse) è dodicesimo, mentre Marco Bezzecchi e Nicolò Bulega sono in quattordicesima e quindicesima posizione. Venticinquesimo tempo per Lorenzo Dalla Porta e ventinovesimo per Manual Pagliani.

11th giugno, 2017

