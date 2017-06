Moto3 Barcellona Gara: Fenati, “Non ho voluto prendere rischi”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gara Barcellona 2017 – Con il secondo posto di oggi nel gran premio del Montmelò, il pilota del team Marinelli Rivacold Snipers, Romano Fenati, concretizza il secondo posto nel mondiale.

Un’altra gara con sorpassi mozzafiato fino alla bandiera a scacchi, uno spettacolo che solo la Moto3 sa regalare. Nel caldo afoso di Barcellona, Romano Fenati ha condotto una gara di testa, pensando a non gettare al vento dei punti importanti per il mondiale:

“Eravamo troppi nel gruppo, sentivo di avere più gomma anche grazie al lavoro della mia squadra, ho voluto spingere ma negli ultimi giri non ho voluto prendere rischi. Mir e Martin si sono dati fastidio e così ne ho approfittato! Era importante fare un bel risultato dopo il Mugello sia per me che per la squadra, ma anche per il campionato”.

11th giugno, 2017

